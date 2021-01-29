Нещодавно з'явилась інформація, що українець може працевлаштуватись в турецькому Анкарагюджю. Клуби нібито вели перемовини, а Гент був готовий віддати Романа в оренду.

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Щоправда, як повідомляє Voetbal Belgie, Безус не має наміру покидати "буйволів" та планує продовжити виступи у Бельгії. Таке рішення хавбек збірної України ухвалив після консультацій із сім'єю. Також вплинув фактор коронавірусу.

До слова, у нинішньому сезоні Безус втратив статус гравця основного складу бельгійської команди. Роман провів за Гент 19 (лише 3 повних) матчів у всіх турнірах, у яких не відзначався результативними діями. У 2021 році українець ще не з'являвся на полі.

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