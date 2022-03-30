Вболівальники Гента потужно підтримали Романа Безуса, який зараз не може повністю зосередитися на футболі.

Українець переміг у голосуванні за найкращого гравця лютого, інформує прес-служба клубу.

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Статистика Безуса за цей місяць не надто вражає – всього 59 хвилин на полі і жодної результативної дії. Втім, фанати Гента явно більше керувалися моральною підтримкою Романа, ніж оцінкою футбольних звершень. Вже у березні хавбек віддячив переможним голом у ворота Зюльте-Варегем (2:1).

Нагадаємо, що влітку контракт Безуса з Гентом завершується після 3,5 років виступів за "буйволів".

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