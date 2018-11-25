Безус відзначився голом за Сент-Трюйден у матчі проти Андерлехта Макаренка

Український хавбек Роман Безус відкрив рахунок у матчі Сент-Трюйден – Андерлехт.

У матчі 16 туру чемпіонату Бельгії зустрічались Сент-Трюйден та Андерлехт. У стартових складах обох команд вийшли українці. За господарів зіграв Роман Безус, а за гостей – Євген Макаренко.

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Вже на 8-ій хвилині українець Сент-Трюйдена відзначився забитим голом та вивів свою команду вперед. Безус набігав на ворота суперника з глибини поля та з силою вдарив по м’ячу, який залишився нічийним на лінії штрафного майданчика. 1:0.

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Цього сезону Безус провів за Сент-Трюйден 12 матчів в усіх турнірах. Хавбек відзначився 3 голами та віддав 2 результативні передачі. Його команда перебуває на 6 місці.