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Безус відзначився голом за Сент-Трюйден у матчі проти Андерлехта Макаренка

19:56 28 Читать на русском
Безус відзначився голом за Сент-Трюйден у матчі проти Андерлехта Макаренка
Роман Безус \ Соцмережі

Український хавбек Роман Безус відкрив рахунок у матчі Сент-Трюйден – Андерлехт.

У матчі 16 туру чемпіонату Бельгії зустрічались Сент-Трюйден та Андерлехт. У стартових складах обох команд вийшли українці. За господарів зіграв Роман Безус, а за гостей – Євген Макаренко.

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Вже на 8-ій хвилині українець Сент-Трюйдена відзначився забитим голом та вивів свою команду вперед. Безус набігав на ворота суперника з глибини поля та з силою вдарив по м’ячу, який залишився нічийним на лінії штрафного майданчика. 1:0.

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Цього сезону Безус провів за Сент-Трюйден 12 матчів в усіх турнірах. Хавбек відзначився 3 голами та віддав 2 результативні передачі. Його команда перебуває на 6 місці.

Теги
Відеоновини Роман Безус Роман Безус Бельгія Сент-Трюйден Сент-Трюйден Українці за кордоном
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