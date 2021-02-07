Чемпіонат Бельгії, 24 тур

Гент – Ейпен – 2:2

Голи: Тіссудалі, 27, 30 – Превляк, 7, 65 (пен)

Роман Яремчук відновився від травми та повернувся у стартовий склад Гента на поєдинок проти Ейпена. З перших хвилин з'явився і Роман Безус, який нещодавно відзначився голом і двома асистами в кубковому матчі. А от Ігор Пластун не потрапив у заявку. На момент початку гри "буйволи" випереджали Ейпен на одне очко, розмістившись у нижній частині турнірної таблиці.

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Поєдинок розпочався дуже невдало для Гента. Вже на 7-й хвилині Превляк замкнув навіс Петерса зі штрафного. Були підозри на офсайд, але VAR підтвердив легітимність взяття воріт. "Буйволи" відігралися ще в першому таймі. Тарік Тіссудалі після дотепної гри Безуса п'ятою розібрався з кіпером і вразив вже порожні ворота – гольовий пас чомусь записали на Кумса. Практично тут же новачок оформив дубль, перегравши воротаря – асист в активі Романа Безуса. Третій гол у двох матчах – розкішний старт Тіссудалі після переходу в Гент із Беєрсхота!

Роман Яремчук за весь перший тайм жодного разу не пробив по воротах, але знайшлися інші герої – Безус та Тіссудалі. 2:1 після першого тайму.

По перерві гості відновили рівновагу – Превляк оформив дубль, реалізувавши 11-метровий. Більше голів не було. Гент набрав 33 очки та перебуває на 12-й позиції. Ейпен – 14-й (32 пункти). Роман Безус був замінений на 84-й хвилині, а Яремчук відіграв весь поєдинок.

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Відео дій та асисту Романа Безуса: