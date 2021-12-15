Бельгія. Ліга Жупіле, 19 тур

Мехелен – Гент – 4:3

Голи: Мрабті, 36, 60 (пен), Сторм, 54, 60 – Тіссудалі, 33, 68, Депуатр, 50

Безус вийшов у стартовому складі Гента під форвардами. Гості грали на контратаках, а Роман їх розганяв. Українець віддав три передачі під удар, одна з яких стала результативною – його асистом скористався Депуатр. Наприкінці матчу вже за рахунку 4:3 Безус отримав хорошу позицію та пробив у поперечину. Це був один з шансів врятувати матч.

Безус пішов з поля за 10 хвилин до фінального свистка. Швед, до речі, також. Обидва українці під час матчу отримали болісні удари. Мехелен перестріляв Гент, але Швед навряд чи може занести цю гру собі в актив. Мар'ян на позиції правого вінгера діяв агресивно (пресингував і вступав у відбори), але не ефективно. Він виграв лише 9% єдиноборств і часто втрачав м'яч.

Мар'ян отримав найгіршу оцінку в команді від SofaScore – 5.9. Найкращий момент Швед мав після стіночки з Мрабті, однак не докрутив м'яч у дальній кут. А Мрабті став героєм матчу на рівні зі Стормом – вони оформили по дублю у ворота Гента. Мехелен набрав 30 очок і наздогнав Гент у турнірній таблиці. Сьогоднішні суперники поділяють 6-7 місця в таблиці.