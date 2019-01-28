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Безус: Відчуваю велику підтримку гравців Гента

09:37 240 Читать на русском
Безус: Відчуваю велику підтримку гравців Гента
Роман Безус / Фото: ФК Гент

Новачок Гента Роман Безус прокоментував свій дебют у матчі проти Кортрейка.

"Це був складний матч. Через погане поле він став справжньою битвою, яку ми, на щастя, виграли. Перед початком матчу Торуп сказав нам, що це не буде простий матч. Але ми повинні були зробити все, щоб отримати три очки.

Гент у дебютному матчі Безуса переміг Кортрейк з Бацулою – у поєдинку зіграли 4 українці

Я знаю, що тренер очікує від мене, тому я повинен виконувати його вказівки якнайкраще. Я відчуваю велику підтримку від гравців. Вони багато допомагають мені на полі і поза ним.

З завтрашнього дня повністю зосереджуємося на життєво важливій грі в Остенде", – цитує Безуса офіційний сайт Гента.

"Після трансферу я забув би про збірну України", – Безус розповів, чому відмовився переходити в турецький клуб

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Роман Безус Роман Безус Гент Гент
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