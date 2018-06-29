Безус: В Бельгії всі очікують від збірної перемоги на Мундіалі

Український півзахисник бельгійського Сент-Трюйдена прокоментував підсумок матчу Англія – Бельгія (0:1).

"Від поєдинку Бельгія – Англія я очікував більш видовищної та якісної гри, але, напевно, все-таки далася взнаки відсутність у складах обох команд лідерів. Втім, в кінцівці матчу, коли у бельгійців на поле вийшли Мертенс і Азар все пішло набагато веселіше, почало з'являтися більше моментів. Звичайно, не можна не відзначити і класний по виконанню і по ефектності гол Янузая.

ЧС-2018 Англія – Бельгія: ефектний гол Янузая врятував матч без натхнення, легша сітка плей-офф для британців

У збірної Бельгії в середині поля мені сподобався Дембеле. Ну і великий бонус для будь-якої команди – воротар Куртуа. Думаю, в подальшому він ще не раз допоможе бельгійцям.

Англійці мають багато швидких футболістів, але чомусь в матчі з бельгійцями мало що виходило. Було видно, що їм не вистачало топових виконавців для такої гри.

ЧС-2018: команди встановили унікальний рекорд результативності чемпіонатів світу

У Бельгії всі чекають від своєї команди перемоги на Мундіалі. Якщо по грі ця команда поки тільки наближається до топовим збірних, то за підбором виконавців це вже, вважаю, один з лідерів світового футболу. Бельгійців я бачу в чвертьфіналі змагань.

Не думаю, що у команди Роберто Мартінеса в 1/8 фіналу виникнуть проблеми в протистоянні з японцями", – цитує Безуса Команда1.