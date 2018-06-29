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АНГЛІЯ - БЕЛЬГІЯ Новини ЧС 2018

Безус: В Бельгії всі очікують від збірної перемоги на Мундіалі

12:29 165 Читать на русском
Безус: В Бельгії всі очікують від збірної перемоги на Мундіалі
Роман Безус

Український півзахисник бельгійського Сент-Трюйдена прокоментував підсумок матчу Англія – Бельгія (0:1).

"Від поєдинку Бельгія – Англія я очікував більш видовищної та якісної гри, але, напевно, все-таки далася взнаки відсутність у складах обох команд лідерів. Втім, в кінцівці матчу, коли у бельгійців на поле вийшли Мертенс і Азар все пішло набагато веселіше, почало з'являтися більше моментів. Звичайно, не можна не відзначити і класний по виконанню і по ефектності гол Янузая.

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У збірної Бельгії в середині поля мені сподобався Дембеле. Ну і великий бонус для будь-якої команди – воротар Куртуа. Думаю, в подальшому він ще не раз допоможе бельгійцям.

Англійці мають багато швидких футболістів, але чомусь в матчі з бельгійцями мало що виходило. Було видно, що їм не вистачало топових виконавців для такої гри.

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У Бельгії всі чекають від своєї команди перемоги на Мундіалі. Якщо по грі ця команда поки тільки наближається до топовим збірних, то за підбором виконавців це вже, вважаю, один з лідерів світового футболу. Бельгійців я бачу в чвертьфіналі змагань.

Не думаю, що у команди Роберто Мартінеса в 1/8 фіналу виникнуть проблеми в протистоянні з японцями", – цитує Безуса Команда1.

ЧС 20183 тур

Англія - Бельгія: Четвер 28 червня 2018

Англія
Матч завершено
0 : 1
Бельгія
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ЧС 2018 Роман Безус Роман Безус Бельгія Бельгія Англія - Бельгія
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