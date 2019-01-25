Безус: У мене завжди були чудові стосунки із вболівальниками, сподіваюся, і Гент не стане винятком

Новоспечений півзахисник Гента Роман Безус поділився думками щодо свого нового клубу.

"Радий, що цей трансфер відбувся, радий бути гравцем Гента. Я хотів грати за Гент, і тому задоволений, що цей перехід відбувся.

Безус офіційно став гравцем Гента

Зі своєю новою командою хочу перемагати. Ми продовжимо боротися за Кубок, а також хочемо зайняти місце, яке дасть право грати в єврокубках.

Вболівальники? У мене завжди з ними були чудові стосунки, сподіваюся, і Гент не стане винятком", – цитує Безуса офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, в Генті вже виступають двоє українців Роман Яремчук та Ігор Пластун. Команда посідає 6-ту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.

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