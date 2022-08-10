"Запрошення з Кіпру зненацька мене не заскочило. Ще взимку я мав контакт з одним із місцевих клубів, але Гент, якому надійшла пропозиція, мене тоді не відпустив. Тепер я був вільним агентом, тому сам вирішував свою долю.

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Ні, в Україну ніхто не кликав. Тільки на рівні розмов — не більше. Не можу сказати, що в мене було дуже багато варіантів. Це не так. Але з тих клубів, що запрошували, Омонія виявилася найбільш наполегливою. Важливо, що команда хоче вирішувати серйозні завдання, а також буде виступати в єврокубках", – цитує Безуса Команда1.

На запитання журналіста про те, чи доведеться дітям Безуса піти на Кіпрі в російськомовну школу, Роман відповів категорично: "Яка російська школа? Це виключено – ти ж мене добре знаєш. На Кіпрі, як і в Бельгії, є інтернаціональний навчальний заклад. Там мої діти і будуть навчатися. А російські школи, сподіваюся, скоро зачиняться по всьому світу".

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