Безус: Шевченко легко зможе побудувати в Мілані команду високого рівня

Півзахиник Гента Роман Безус розповів, чому пропустив матч групового етапу Ліги Європи проти Олександрії, та оцінив тренерські здібності наставника збірної України Андрія Шевченка.

"Відчув дискомфорт на задній поверхні стегна. Був великий ризик, що може статися надрив. Травми як такої немає, оскільки це мікропошкодження. Два дні не тренувався, а тільки бігав. Думаю, що день-два й все буде добре. У чемпіонаті Бельгії зіграю.

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З Гентом боремося за найвищі місця. Спершу – завдання потрапити в першу шістку, а потім боротися за найвищі місця. Також Кубок Бельгії та вихід з групи Ліги Європи. Ми непогано почали сезон, багато гарних футболістів, зігралися трішки й тому хороші результати.

Звісно, що Шевченко зможе тренувати Мілан. Зараз він створив топ-атмосферу в збірній України. Все на топ-рівні: тактика, аналіз, весь підхід повністю. Від Гента відрізняється набагато. У збірній України, думаю, найвищий рівень, який може бути. Тому, я думаю, якщо Шевченка запросять у Мілан, і керівники підуть на його умови, то він зможе там легко побудувати команду високого рівня", – цитує Безуса Спорт24.

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