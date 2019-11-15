Безус: Пробивати штрафний хотіли Болбат і Швед

Півзахисник збірної України Роман Безус поділився враженнями від свого гола у ворота Естонії (1:0).

"Коли йшлося про те, хто буде пробивати штрафний, то виявили бажання Сергій Болбат і Мар'ян Швед. Але все ж вирішили на мою користь. У цьому матчі вже був схожий момент і, якби мені в той раз вдалося пробити на п'ять сантиметрів вище, то можливо відзначився б і раніше.

Рятівний штрафний від Безуса у відеоогляді матчу Україна – Естонія – 1:0

На цей раз вийшов такий же удар, але, на щастя, втрутився рикошет. Позначилася і відсутність на той момент на полі Малиновського і Ярмоленко. Всім відомо, що ці хлопці б'ють штрафні удари набагато частіше за мене. Останній м'яч за збірну я забивав дуже давно і важко йшов до цього моменту. Цей гол я присвячую своїм батькам, які були сьогодні на стадіоні. Ми зустрілися перед грою, трохи поговорили, згадали минуле.

Мені дуже приємно, що я хоча б на короткий час одягнув капітанську пов'язку нашої збірної. Так склалися обставини, що на той момент я залишився найстаршим на полі. Це просто фантастика і яскраві враження залишаться в моїй пам'яті надовго.

Ми непогано взаємодіяли, але іноді не все виходило, адже справжньої зіграності між новими гравцями не вистачало. Головне, що ми виграли, а вже тренери надалі проаналізують наш виступ і розберуть всі помилки.

Що стосується поєдинку зі збірною Сербії, я впевнений, що в Белграді у господарів буде шалена підтримка. Їм же треба реабілітуватися перед своїми вболівальниками, а наше завдання – спокійно вийти і продемонструвати притаманну нам гру. Треба прислухатися до настанов тренерів і все буде добре", – цитує Безуса офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо поєдинок кваліфікації до Євро-2020 проти Сербії відбудеться 17 листопада, початок о 16:00.

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