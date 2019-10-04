Безус пояснив, за яких умов Динамо зможе нав'язати Шахтарю боротьбу за чемпіонство

Півзахисник бельгійського Гента та збірної України Роман Безус поділився думкою про ситуацію в чемпіонаті України.

"За чемпіонатом України намагаюся стежити. Інколи, якщо виходить, то дивлюся матчі. Шахтар має великі шанси виграти чемпіонат. Принаймні, поки схоже на це. Правда, коли поділяться на шістки, тоді ще будуть шанси у Динамо.

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Коли кияни перші матчі програли, всі напали на тренера, на Динамо. Та, коли виграли дві гри, всі почали хвалити. Зараз в останніх матчах Динамо дійсно виглядає гарно. Цікаво буде подивитися матч Динамо – Шахтар у Кубку України", – цитує Безуса Спорт24.

Нагадаємо, після 9 турів Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ, маючи максимум набраних очок. Динамо відстає від "гірників" на 10 залікових пунктів.

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