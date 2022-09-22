Transfermarkt оприлюднив склад з 11 найдорожчих гравців чемпіонату Кіпру. Серед них і українець Роман Безус, якого оцінюють в 1,5 млн євро.

Шевченко офіційно став безробітним – контракт з Дженоа вдалося розірвати лише через 8 місяців після ганебного звільнення

Місце у цій символічній команді знайшлось і лівому захиснику Жунінью, знайомому за виступами у складі луганської Зорі. Бразильця оцінюють в 800 тисяч євро. Загалом, вартість цієї команди становить 18,2 млн євро.

До слова, Безус лише цього літа перебрався на Кіпр, де зіграв у 6 матчах за Омонію, в яких Роман відзначився 1 голом.

"Нас дуже легко прочавлювали": легенда збірної України – про розгром у Глазго, форму Ярмоленка і повагу до Петракова