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Безус порівняв зарплати в УПЛ докризового періоду та чемпіонаті Бельгії

14:38 470 Читать на русском
Безус порівняв зарплати в УПЛ докризового періоду та чемпіонаті Бельгії
Роман Безус / ФК Гент

Півзахисник Гента Роман Безус розповів, де були більші зарплати: в УПЛ до 2014 року чи в чемпіонаті Бельгії.

"В Україні були більші зарплати в докризовий час, ніж в Бельгії. Зараз менше. А у деяких і немає її: зарплата начебто є, але не платять", – сказав Безус ОТДУШИВДУШУ.

Яремчук і Безус не врятували Гент від поразки Стандарду

В Україні Роман Безус виступав у складі Ворскли, Динамо та Дніпра, звідки перейшов у бельгійський Сент-Трюйден.

Теги
Динамо Динамо Дніпро Дніпро Гент Гент Українці за кордоном Роман Безус Роман Безус Ворскла Ворскла
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