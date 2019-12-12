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Безус похизувався прихильністю фанатів Гента

21:23 193 Читать на русском
Безус похизувався прихильністю фанатів Гента
Вболівальники Гента / Фото Trendolizer

Український півзахисник Гента Роман Безус розповів про підтримку з боку бельгійських вболівальників.

7’ Лоран Депуатр
16’ Лоран Депуатр
 
7’ Лоран Депуатр
16’ Лоран Депуатр

"Мало граю, але кожен мій вихід на поле гучно вітають фанати, це мені допомагає. Не вірю футболістам, які говорять, що це для них неважливо.

Гент – Олександрія: Яремчук, Безус і Пластун вийдуть у стартовому складі на матч Ліги Європи

Кожного разу це мене окрилює", – сказав Безус в коментарі Het Nieuwsblad.

Нагадаємо, команда Романа, сьогодні, 12 грудня зустрінеться з Олександрією в рамках шостого туру групового етапу Ліги Європи.

В поточному сезоні чемпіонату Бельгії Безус провів 12 матчів, в яких відзначився 5-ма голами.

Гент – Олександрія: анонс матчу Ліги Європи

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Теги
Українці за кордоном Гент - Олександрія Роман Безус Роман Безус Гент Гент Бельгія футбольні фанати
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