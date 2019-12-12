Безус похизувався прихильністю фанатів Гента

Ліга Європи — 21:54 281
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Ліга Європи: Арсенал витягнув Айнтрахт у плей-офф, Лаціо зганьбився, а Селтік Шведа пройшов далі попри програш
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Оригінальні винуватці вильоту Шахтаря знайдені – соцмережі про тріумф Маліновського з Аталантою і фіаско донеччан в ЛЧЛіга чемпіонів — 15:00 18345
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Степаненко жорстко розкритикував одноклубників з Шахтаря: Дехто отримує жовту картку і не їде на важливу груЛіга чемпіонів — 13:57 14710
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Хацкевич близький до працевлаштування в Росії, – ЗМІРосія — 12:45 4990
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Динамо U-19 дізналося потенційних суперників у плей-офф Юнацької ліги УЄФАЛіга чемпіонів — 11:53 2471