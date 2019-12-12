Безус похизувався прихильністю фанатів Гента

Український півзахисник Гента Роман Безус розповів про підтримку з боку бельгійських вболівальників.

"Мало граю, але кожен мій вихід на поле гучно вітають фанати, це мені допомагає. Не вірю футболістам, які говорять, що це для них неважливо.

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Кожного разу це мене окрилює", – сказав Безус в коментарі Het Nieuwsblad.

Нагадаємо, команда Романа, сьогодні, 12 грудня зустрінеться з Олександрією в рамках шостого туру групового етапу Ліги Європи.

В поточному сезоні чемпіонату Бельгії Безус провів 12 матчів, в яких відзначився 5-ма голами.

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