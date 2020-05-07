Безус отримував жорсткі ультиматуми у Ворсклі, щоб виходити на поле

Півзахисник збірної України Роман Безус пригадав період співпраці з екс-тренером Ворскли Миколою Павловим.

"Якось програли, заходить Павлов в роздягальню і починає Кулакова лаяти. Крайні захисники і півзахисники повинні були грати в бутсах з залізними шипами, погода була дощова. А він вийшов в пластмасових, трохи ковзав.

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Потім до мене: "А ти що вийшов? Гривою своєю махаєш? Інтерв'ю дав більше, ніж Дель П'єро за всю кар'єру". Іноді перед матчами на базу приїжджав перукар – підстригти мене. Тому що Павлов сказав: "Або підстрижешся, або не граєш", – сказав Безус в ефірі на сторінці видання Tribuna у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Роман виступав у складі полтавської команди з 2009 по 2012 рік, звідки у 2013-му перейшов у київське Динамо.

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