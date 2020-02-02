Безус отримав травму – він майже годину грав зі швами на нозі

Роман Безус за мить до отримання травми / Фото з відкритих джерел

Самовіддана гра українського півзахисника Гента Романа Безуса не може не викликати захоплення.

У матчі 24-го туру чемпіонату Бельгії проти Мехелена Генту вдалось здобути переконливу перемогу з рахунком 3:0. Перший гол вже на першій хвилині забив півзахисник збірної України Роман Безус.

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Втім, вже за 10 хвилин українець у жорсткому зіткненні з голкіпером суперника отримав болісне ушкодження – футболісту розсікли ногу. Лікарі змушені були накласти Роману чотири шви спеціальним медичним степлером і з такою "конструкцією" на нозі Безус провів на полі майже годину.

За інформацією видання Zbirna.com, ця травма не повинна перешкодити Роману взяти участь у наступній грі – 7 лютого Гент у Лізі Жупіле приймає Андерлехт.

Нагадаємо, Безус у поточному сезоні зіграв за свою команду 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 3 результативні передачі. За даними порталу Transfermarkt, наш 29-річний атакувальний півзахисник оцінюється у 3 мільйони євро.

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