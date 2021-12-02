Контракт українського півзахисника завершується влітку 2022-го, проте керманич натякає босам клубу на продовження.

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"Ситуація повинна вирішитися найближчим часом. У минулому Безус довів, що може зробити для команди. Тут вирішую не я один, але ми повинні ще раз переглянути цей момент", – цитує Ванхазебрука Voetbalprimeur.

Нагадаємо, Безус залишився єдиним українцем Гента після літніх відходів Яремчука і Пластуна. У поточному сезоні хавбек провів 17 матчів, відзначившись 2 голами та 2 асистами.

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