Безус: Одного футболіста купили в інший клуб, тому що думали, що це я

Півзахисник Гента Роман Безус в ефірі програми "Профутбол" розповів про повернення в збірну України і про трансфери в інші клуби, які так і не відбулися.

"До збірної в будь-якому віці можна повернутися. Потрібно працювати і доводити. У 28 років ще нічого не скінчено. Все тільки починається.

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Іноді так складаються обставини. Але якщо футболіст нормально до себе ставиться, то у нього є рівень. Той же Коноплянка. У нього є проблеми в клубі, але він в збірній, видно, що він класний футболіст.

Пропозиція з Туреччини? Якби я поїхав туди, то можна було б здаватися і складати ручки. Поїхати туди за скажені гроші, через 2-3 роки повернутися в Україну, але тоді зі своїми амбіціями можна було б зав'язувати.

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Тренер розповів цікаву історію. Одного футболіста купили в інший клуб, тому що думали, що це я. Ми зовні схожі. Дали йому контракт, але потім зрозуміли, що помилилися", – сказав Безус.