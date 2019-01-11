Безус не перейде в Антверпен попри домовленість клубів – відома причина

Спортивний директор Сент-Трюйдена Том Ван ден Аббеле повідомив, що клубу не вдалося узгодити перехід Романа Безуса в Антверпен.

"Ми почали переговори з Лучано Д'Онофріо (спортивний директор Антверпена. – прим. Футбол 24) і на клубному рівні ми були близьким, щоб узгодити обмін Безуса на Овусу та Хайреманса.

Безус хоче перейти в Антверпен, щоб повернутися у збірну України

Залишалося домовитися тільки про розмір заробітної плати Овусу. Однак сторонам так і не вдалося дійти згоди щодо цього питання. Переговори, швидше за все, продовжаться, але ймовірність переходу Безуса в Антверпен стала значно меншою", – цитує Ван ден Аббеле voetbal24.be.

Сент-Трюйден визначився з сумою, яку хоче отримати за Безуса

Відзначимо, що в поточному сезоні Безус зіграв в 16 матчах за Сент-Трюйден, в яких забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі.