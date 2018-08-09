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Безус може продовжити кар'єру в Бурсаспорі

18:47 285 Читать на русском
Безус може продовжити кар'єру в Бурсаспорі
Роман Безус / фото: ФК Сент-Трюйден

Атакувальний півзахисник Сент-Трюйдена Роман Безус може змінити клубну прописку.

Турецький Бурсаспор розглядає можливість підписання українського півзахисника Романа Безуса, який захищає кольори Сент-Трюйдена, повідомляє Bursasporluyuz.org.

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Представники турків вже відвідали матч чемпіонату Бельгії Сент-Трюйден – Генк, у якому спостерігали саме за діями екс-динамівця.

27-річний Безус виступає за Сент-Трюйден з літа 2016 року. Нещодавно українець заявляв, що не впевнений у своєму майбутньому та може змінити клуб. В активі Безуса 11 поєдинків за національну збірну України.

Теги
Трансфери Сент-Трюйден Сент-Трюйден Роман Безус Роман Безус Бурсаспор Бурсаспор Бельгія
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