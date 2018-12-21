Безус може перейти у Стандард

Хавбек Сент-Трюйдена Роман Безус потрапив у сферу зацікавлень Стандарда з Льєжа.

За інформацією HLN, Безус може змінити клубну прописку в чемпіонаті Бельгії. Українським півзахисником цікавиться Стандард, який шукає гравців для підсилення лінії атаки.

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Чинна угода Безуса з Сент-Трюйденом розрахована до літа 2019 року і сторони не поспішають продовжувати співпрацю. У контракті Романа є пункт про можливість пролонгування контракту ще на один рік, однак клуб поки не впевнений, чи потрібно підвищувати зарплатню та продовжувати співпрацю з українцем.

За розвитком подій уважно спостерігає Стандард, який готовий втрутитись у ситуацію і запропонувати Безусу солідну угоду. До слова, у Стандарді виступає українець Валерій Лучкевич.

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