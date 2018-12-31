Безус може опинитись в Антверпені

Український півзахисник Сент-Трюйдена Роман Безус хоче змінити команду.

Наступним клубом Безуса може стати Антверпен, повідомляє Voetbalnieuws. Зазначається, що контракт українця з бельгійським клубом закінчується влітку 2019 року і Роман хоче змінити обстановку.

Безус – головна трансферна ціль Адана Демірспора, – турецькі ЗМІ

Антверпен готовий запросити Безуса вже взимку, якщо вдасться домовитися з його нинішнім клубом.

Якщо ж Сент-Трюйден захоче за свого гравця занадто велику суму, то керівництво Антверпена може підписати попередній контракт з Безусом і зачекати на перехід до літа.

Маліновський став одним з найдорожчих футболістів чемпіонату Бельгії

Відзначимо, що в поточному сезоні Безус зіграв в 16 матчах за Сент-Трюйден, в яких забив 3 голи і віддав 3 результативні передачі.