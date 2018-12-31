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Безус може опинитись в Антверпені

1 січня 2019 98 Читать на русском
Безус може опинитись в Антверпені
Роман Безус / соцмережі

Український півзахисник Сент-Трюйдена Роман Безус хоче змінити команду.

Наступним клубом Безуса може стати Антверпен, повідомляє Voetbalnieuws. Зазначається, що контракт українця з бельгійським клубом закінчується влітку 2019 року і Роман хоче змінити обстановку.

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Антверпен готовий запросити Безуса вже взимку, якщо вдасться домовитися з його нинішнім клубом.

Якщо ж Сент-Трюйден захоче за свого гравця занадто велику суму, то керівництво Антверпена може підписати попередній контракт з Безусом і зачекати на перехід до літа.

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Відзначимо, що в поточному сезоні Безус зіграв в 16 матчах за Сент-Трюйден, в яких забив 3 голи і віддав 3 результативні передачі.

Теги
Бельгія Трансфери Сент-Трюйден Сент-Трюйден Антверпен Антверпен Українці за кордоном Роман Безус Роман Безус
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