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Безус: Люксембург не давав багато простору, було важко проходити таку оборону

10:05 42 Читать на русском
Безус: Люксембург не давав багато простору, було важко проходити таку оборону
Роман Безус / фото: О. Попов

Хавбек збірної України Роман Безус прокоментував перемогу "синьо-жовтих" в матчі відбору до Євро-2020 з Люксембургом.

34’ Давід Тюрпель
 
Віктор Циганков 39’
Жерсон Родрігес 93’

"Головне – результат. Здобули три дуже важливих бали. Нічия Сербії та Португалії? Нормально, дві команди втратили очки.

Наступний матч проти сербів? Попереду у нас буде пауза. А що стосується майбутніх суперників – наші тренери все дуже добре розбирають. Підкажуть і розкажуть. Але зараз нам треба буде перемкнутися на клубні справи.

Люксембург – Україна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Чому була така нервозність у грі? Важко по гарячих слідах щось сказати. Головне, що здобули результат. Люксембург не давав багато простору, перекривали майже все у центрі. Було важко розкривати таку оборону.

Чи задоволений я своєю грою? Було декілька непоганих моментів, але були й декілька таких, де хотілось зіграти краще", – сказав Безус.

Люксембург – Україна: переможний автогол як символ безідейності, трохи магії, дикий фарт і лідерство у відборі Євро-2020

Джерело: Футбол 24
Теги
Євро-2020 Люксембург - Україна Україна Україна Роман Безус Роман Безус
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