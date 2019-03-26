Безус: Люксембург не давав багато простору, було важко проходити таку оборону

Хавбек збірної України Роман Безус прокоментував перемогу "синьо-жовтих" в матчі відбору до Євро-2020 з Люксембургом.

"Головне – результат. Здобули три дуже важливих бали. Нічия Сербії та Португалії? Нормально, дві команди втратили очки.

Наступний матч проти сербів? Попереду у нас буде пауза. А що стосується майбутніх суперників – наші тренери все дуже добре розбирають. Підкажуть і розкажуть. Але зараз нам треба буде перемкнутися на клубні справи.

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Чому була така нервозність у грі? Важко по гарячих слідах щось сказати. Головне, що здобули результат. Люксембург не давав багато простору, перекривали майже все у центрі. Було важко розкривати таку оборону.

Чи задоволений я своєю грою? Було декілька непоганих моментів, але були й декілька таких, де хотілось зіграти краще", – сказав Безус.

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