"Безус Христос": Роман дебютував у старті, вивів Гент у фінал Кубка і порвав бельгійські ЗМІ, а допоміг українець

Роман Безус запалив у своєму першому повноцінному матчі за Гент, де також зіграли Роман Яремчук й Ігор Пластун. Екс-динамівець двома голами вивів свій новий клуб у фінал Кубка Бельгії 2018/19.

Уперше вийшовши в основі Гента, Безус вивів Яремчука і Ко в овертайм, забивши головою. а згодом реалізував вирішальний пенальті. Холоднокровно, з посмішкою, хоча й не без фарту – воротар Остенде встиг зачепити м'яч ногою. Колишній плеймейкер Ворскли, Динамо та Дніпра останнім часом позитивно дивує. То стає маестро чорнової роботи, то забиває з другого поверху, як істинний форвард. Герой півфіналу Кубка Бельгії окупував обкладинки бельгійських видань на наступний ранок. Прийшов, побачив, переміг. Це був фантастичний матч, в якому команди завдали 51 удар на двох, а найбільш українська команда Бельгії обійшла суперника за цим компонентом рівно у 2 рази (за влучними пострілами ще більше – 21:7 на користь гостей).

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Найбільш яскраво 28-річний українець виглядає на обкладинці Nieuwsblad. Видання обігрує його прізвище з Ісусом Христом, натякаючи на головного спасителя Гента: Bezus Christus. Замбієць Сакала перебував на полі якихось 39 секунд, коли забив другий гол Остенде. Живковіч, якого хотіло Динамо, втратив дві нагоди життя, а в Гента тільки Безус мав реальний шанс – пробив у Дютуа. У серії пенальті переможцем матчу став Камінскі. Воротар Гента парирував 3 пенальті.

Безусу знадобилась удача, але його удар дав Генту футбольне небо. "Буйволи" вперше з 2010-го року вийшли у фінал Кубка Бельгії. Команда може взяти свій перший трофей за 4 роки, а тренер Торуп може відчути себе напівбогом уже 1-го травня, якщо переможе. Nieuwsblad також відзначає, що Пластун зіграв, незважаючи на вилучення у чвертьфіналі. Причина – покарання ще не набуло чинності, але Ігор тепер ризикує пропустити фінальний поєдинок проти Мехелена.

Voetbalkrant називає головною несподіванкою гру Гента в 3 центральні захисники, серед яких і наш Пластун. Ігоря, до слова, поміняли ще до перерви. Команда 3-х українців горіла 0:2 і потрібно було забивати мінімум двічі, аби сподіватись хоча б на овертайм. Данський тренер Торуп здивував усіх. Крім Безуса, на поле вийшло ще четверо гравців, які відпочивали на полі Кортрейка. Остенде забив гол з першого зі своїх 3-х кутових. У Гента було 17, але значно нижча ефективність – виною тому Безус, який, утім, забив у компенсований час. Увесь другий тайм здавалось, що господарі вистоять, але божевільний кінець все змінив.

Сам герой поєдинку зізнався, що його не було в списку пенальтистів. Гент визначив лише 5 основних, а потім, за словами Безуса: "деякі хлопці підійшли спитати мене, чи не хочу я пробити. Я взяв на себе відповідальність і мені пощастило. Воротар знає мене ще із Сент-Трюйдена, тому це не було легко". До слова, на післяматчевих відео українець виглядав і говорив про свої заслуги напрочуд скромно – наче й не витягнув свою команду на пару з воротарем у фінал.

Кровопролитна перестрілка на шляху до фіналу Кубка Бельгії. HLN не шкодував епітетів. Гент виборов право зіграти на Ейзелі, але це коштувало крові, поту та сліз. Минулотижневий трилер отримав своє продовження. На кону був шанс позмагатись за пряму путівку в Лігу Європи.

Гент вирішив зіграти високо. Як наслідок, заробив купу кутових, але довго не міг нічого путнього зробити. Після вимушеної заміни Пластуна Чакветадзе, який вийшов на поле, створював більше загрози. Безус двічі програв дуелі голкіперу, але саме він врятував команду. В овертаймі мав забивати Яремчук, але голкіпер знову виручив.

Не забули бельгійські ЗМІ та фанати трохи покритикувати Романа. Його проколом стало виконання кутових і штрафних ударів – зовсім не виходило. У моменті з другим голом Остенде він невдало виконав станарт, а потім встиг добігти до штрафного, але не зумів перехопити діагональний пас у стрибку головою. Якщо додати ще й не використаний вихід віч-на-віч з голкіпером, то... "В Україні мене б вже давно замінили, причому разів зо три", – сміючись, говорить атакувальний півзахисник. Добре, що у наставника Гента терпіння вистачило.

Цікаво, що спортивний директор клубу не зрозумів деяких рішень головного тренера. Voetbalprimeur наводить його слова: "Навіщо було ризикувати і грати у 3 захисники в такому матчі? Ми вже страждали через це проти Кортрейка. Робіть це в менш важливих іграх. На щастя, травмувався Пластун і ми повернулись до звичної схеми". Наставник Торп не став триматись свого і заперечувати очевидне, як ми інколи це бачимо в нашому футболі: "Суперник гарно використовував простір. Поклавши руку на серце, скажу, що тактика 3-5-2 сьогодні в нас не працювала".

Тепер Безус готується зіграти свій перший фінал у стартовому складі. Раніше він двічі залишався без гри у вирішальних матчах Кубка України. Натомість у складі Дніпра вийшов на 68-й хвилині у програному фіналі Ліги Європи проти Севільї. Якщо врахувати, що Роман забив 7 з 8-и своїх пенальті в кар'єрі, наставнику Гента має згодитись такий сміливий і відповідальний гравець 1-го травня у Брюсселі – новий післяматчевий трилер виключати не можна.