Безус: Хотілося б зіграти проти Франческо Тотті

Півзахисник збірної України та бельгійського Гента Роман Безус поділився очікуваннями від матчу 1/16 Ліги Європи проти Роми.

"Хочеться якомога краще виступити у чемпіонаті і Лізі Європи. Поки Франческо Тотті Грав у Ромі – це був мій улюблений клуб. Шкода, що не вдалося зіграти проти такого майстра.

Бацула розповів, хто з українських легіонерів організовує спільні зустрічі в Бельгії

Але все одно, вважаю, що це протистояння має вийти цікавим. Звичайно, поки на папері фаворит – Рома, але Гент зробить все, щоб пройти цього суперника", – сказав Безус у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, бельгійський клуб 20 лютого на виїзді в 1/16 Ліги Європи зустрінеться з римською Ромою. Матч-відповідь пройде за тиждень.

Безус у поточному сезоні зіграв за Гент 20 матчів у всіх турнірах, забив 5 голів і віддав 3 асисти. За даними авторитетного порталу Transfermarkt наш 29-річний атакувальний півзахисник зріс у ціні на 1 мільйон євро – тепер українець оцінюється у 3 мільйони.

Сетьєн дебютує в Барселоні, Ліверпуль спробує здолати Ман Юнайтед, інтрига навколо Зінченка – топ-матчі євровікенду