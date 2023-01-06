Український хавбек Роман Безус планує змінити клуб, щоб отримувати більше ігрового часу.

Безус попросив Омонію про трансфер, повідомляє Shoot The Defence. Українець незадоволений малою кількістю ігрового часу в команді.

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Роман хоче бути основним, але вийшов у старті лише в 5 матчах чемпіонату Кіпру. Він з'являється переважно в другому таймі з лави запасних.

32-річний українець влітку змінив Гент на Омонію. Безус відзначився 3 голами за 17 поєдинків. У трьох останніх турах Роман взагалі не виходив на поле.

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