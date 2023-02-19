"Омонія – це команда, яка бореться за потрапляння в єврокубки, але грає нестабільно. Про Бєсєдіна ще рано щось говорити.

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Безус грає мало. Нині там змінили тренера. Можливо, з новим наставником він гратиме більше, ніж раніше. Футболіст він гарного рівня. Все в його руках.

Що стосується Біловара, то АЕЛ – це команда другої половини турнірної таблиці. Українець відповідає рівню клубу. Грає він теж поки що нестабільно. Йому ще потрібно набиратися досвіду. Оскільки АЕЛ Лімасол багато обороняється, то у Біловара завжди багато роботи. Цей чемпіонат зробить його сильнішим", – сказав Цимбал у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Бєсєдін наразі лише двічі зіграв за Омонію (повний матч у Кубку і 28 хвилин у чемпіонаті). Безус у поточному сезоні у 23 матчах у всіх турнірах забив 3 голи і віддав 3 асисти.

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