Безус голом врятував Гент від вильоту з Кубка Бельгії – команда українців пройшла у фінал

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Гент у наддраматичному матчі вирвав путівку у фінал Кубка Бельгії – Безус забив вирішальний гол
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Барселона знищила Севілью та вийшла у півфінал Кубка ІспаніїІспанія — 00:28 462
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