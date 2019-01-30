toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Бельгія
ТРАНСФЕРИ ЛІВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СІТІ БАРСЕЛОНА - СЕВІЛЬЯ

Безус голом врятував Гент від вильоту з Кубка Бельгії – команда українців пройшла у фінал

30 січня 23:58 1111 Читать на русском
Безус голом врятував Гент від вильоту з Кубка Бельгії – команда українців пройшла у фінал
Роман Безус / Фото: соцмережі

Український хавбек Гента Роман безус відзначився голом у матчі-відповіді півфіналу Кубка Бельгії.

У півфіналі Кубка Бельгії Гент Пластуна, Яремчука та Безуса (усі троє вийшли в стартовому складі), поступаючись по ходу поєдинку 2:0, наприкінці матчу зумів відновити-статус-кво.

Не Ярмоленко чи Марлос і навіть не Маліновський – найнебезпечніший наш гравець не потрібен збірній України, і це сумно

Другий гол Гента забив Роман Безус, перевівши матч у овертайми.

Теги
Відеоновини Роман Безус Роман Безус Гент Гент Остенде Остенде Бельгія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
58
хв
Шахтар
10:00
Хобро
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук