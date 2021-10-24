Чемпіонат Бельгії, 12-й тур

Генк – Гент – 0:3

Голи: Самойс, 43, Безус, 59 (пен), Тіссудалі, 79

Антверпен – Брюгге – 1:1

Голи: Енгельс, 35 – Ванакен, 45+2

Андерлехт – Беєрсхот – 4:2

Голи: Гомес, 45+2 (пен), Шанкланд, 54 (автогол), Куаме, 69, Ашімеру, 78 – Шанкланд, 56, Дом, 81

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Гент на виїзді принизив Генк. Гості відвантажили супернику три голи без відповіді, а один з м'ячів забив Роман Безус. Українець, який зараз є одним з ключових гравців Гента, холоднокровно реалізував пенальті. Перемога дозволила гостям обійти Генк та розташуватись на 9-й сходинці у таблиці.

Брюгге мав шанс очолити турнірну таблицю, але втратив його, розписавши нічию з Антверпеном. Суперники лише обмінялись голами, хоча саме гості були ближчими до перемоги. Український оборонець Брюгге Едуард Соболь з'явився у стартовому складі і був замінений на 56-й хвилині.

У ще одному поєдинку Андерлехт у гольовій перестрілці здолав Беєрсхот. Богдан Михайліченко споглядав тріумф своєї команди з лави запасних.

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