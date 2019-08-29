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Безус: Гент зобов'язаний втримати путівку до групового етапу Ліги Європи

14:53 130 Читать на русском
Безус: Гент зобов'язаний втримати путівку до групового етапу Ліги Європи
Роман Безус / voetbalprimeur

Півзахисник Гента Роман Безус поділився очікуваннями від майбутнього матчу-відповіді плей-офф Ліги Європи проти Рієки.

 

"Ми втратили шанс на пряму кваліфікацію Ліги Європи, поступившись у фіналі Кубка Бельгії. Гент отримав другий шанс, і зобов'язаний уболівальникам скористатись ним. Звичайно, це буде непросто, але ми повинні вірити у свої можливості.

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Але не варто недооцінювати Рієку. Гент повинен бути обережним, адже минулого тижня хорвати виявилися особливо ефективними. Їхня тактика в першому матчі була досить незручною для нас.

Сьогодні нас очікує спекотний вечір. Мені подобається грати в таких умовах: грати у футбол на стадіоні, де фанати створюють атмосферу усі 90 хвилин. Завжди отримую насолоду від таких матчів", – розповів Безус у коментарі Het Nieuwsblad.

Нагадаємо, матч Рієка – Гент відбудеться сьогодні, 29 серпня. Початок гри о 21:00.

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Теги
Роман Безус Роман Безус Гент Гент Ліга Європи Українці за кордоном Гент - Рієка
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