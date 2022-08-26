Ліга Європи, кваліфікація

Жальгіріс – Лудогорець – 3:3 – (перший матч – 0:1)

Голи: Урега, 1, Буфф, 16, Олівейра, 63 – Тіссера, 8, 57, Вердон, 120

Сількеборг – ГІК – 1:1 – (перший матч – 0:1)

Голи: Фелікс, 75 – Абубакарі, 40

Фенербахче – Аустрія – 4:1 – (перший матч 2:0)

Голи: Юксек, 12, Кахведжі, 44, 70, Яндаш, 79 – Де Граса, 45+1

Сіваспор – Мальме – 0:2 (перший матч – 1:2)

Голи: Бірманчевіч, 76, Телін, 90

Омонія – Гент – 2:0 (перший матч 2:0)

Голи: Какуліс, 18, Харалампус, 36

Шериф – Пюнік – 0:0 (перший матч – 0:0) – пенальті 3:2

Шемрок Роверс – Ференцварош – 1:0 (перший матч – 0:4)

Гол: Лайонс, 89

Олімпіакос – Аполлон – 1:1 (перший матч – 1:1) – пенальті 3:1

Голи: Масурас, 2 – Піттас, 90

Хартс – Цюріх – (перший матч – 1:2)

Гол: Ронер, 81

Ігор Пластун сьогодні отримав відпочинок і на лаві для запасних спостерігав, як його команда виборює право зіграти у груповому раунді Ліги Європи. Було очевидно, що мінімальної перемоги вдома Лудогорцю може не вистачити. Жальгіріс з усіх сил намагався створити сенсацію. Навіть був близьким до серії пенальті, але пропустив вирішальний гол на останній хвилині овертайму, подарувавши болгарам перемогу за сумою двох матчів.

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Фінський ГІК розписав нічию з Сількеборгом, чого після домашньої перемоги виявилося достатньо. Фенербахче та Мальне повторно обіграли Аустрію та Сіваспор відповідно, турки навіть зробили це розгромно. Ференцварош, маючи перевагу в чотири м'ячі, сьогодні навіть дозволив Шемрок Роверс перемогти, що на загальний підсумок не вплинуло. Шериф та Пюнік видали епічну дуель. Команди за два матчі не забили жодного гола, а в серії пенальті змагали, хто більше не реалізує. Зрештою, Шериф був влучнішим і продерся у груповий раунд. Також через серію пенальті торувати собі шлях довелося Олімпіакосу.

Омонія знову була сильнішою за Гент. Матч-відповідь також завершився з рахунком 2:0. Сьогодні ігровий час отримав Роман Безус, долучившись до перемоги над своєю колишньою командою. Українець з'явився на полі, коли результат вже був зроблений. Богдан В'юнник вийшов у стартовому складі Цюріха і відіграв понад годину. Швейцарці змогли дотиснути Хартс, коли українця на полі вже не було.