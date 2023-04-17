Раніше Безус був відсторонений від тренувань з командою через конфлікт з одним з партнерів по команді. Втім, подкаст This is Mappa повідомляє, що суперечку вдалось залагодити.

Безус відсторонений від тренувань з Омонією, – ЗМІ

"Наші джерела повідомляють, що Роман Безус повернеться до складу Омонії після інциденту на тренуванні минулого тижня. Українець перепросив перед командою і повернувся до тренувань".

Додамо, що Безус провів 30 матчів за Омонію в цьому сезоні, в яких відзначився 4 голами та 4 асистами.

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