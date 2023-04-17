Безус дізнався рішення Омонії щодо відсторонення – українець мав конфлікт з одноклубником
17 квітня 12:08 - Читать на русском
Півзахисник Омонії Роман Безус залишив позаду нещодавні проблеми в клубі.
Раніше Безус був відсторонений від тренувань з командою через конфлікт з одним з партнерів по команді. Втім, подкаст This is Mappa повідомляє, що суперечку вдалось залагодити.
Безус відсторонений від тренувань з Омонією, – ЗМІ
"Наші джерела повідомляють, що Роман Безус повернеться до складу Омонії після інциденту на тренуванні минулого тижня. Українець перепросив перед командою і повернувся до тренувань".
Додамо, що Безус провів 30 матчів за Омонію в цьому сезоні, в яких відзначився 4 голами та 4 асистами.
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