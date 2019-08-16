Безсонов виконуватиме обов'язки спортивного директора Динамо

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував кадрові перестановки в київському клубі.

"Посада спортивного директора довго вакантною не буде. В нас не було достатньо часу обговорити це питання з Михайличенком, потрібно подумати. Як на мене, у першу чергу він має запропонувати кандидатуру людини, з якою йому буде комфортно працювати.

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Зараз Михайличенко трохи увійде в курс справ, і ми вирішимо це питання, а поки Володимир Безсонов виконуватиме обов`язки спортивного директора", – поділився Суркіс в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Михайличенко з 2013 по 2019 роки обіймав посаду спортивного директора київського Динамо, а вчора, 15 серпня, був призначений головним тренером киян.

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