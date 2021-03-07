"Готуємося спокійно, зосереджено. По суті, як і до будь-якого іншого опонента. Знаємо, що Зоря на сьогоднішній день у дуже хорошому стані. Команда амбіційна, з добре поставленою грою, тому готуємося до матчу дуже старанно.

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Насправді, компліментів Зорі можна виписати багато. Луганці дуже добре грають в обороні, дуже добре вибігають у контратаки, дуже добре організовують позиційні атаки. Тобто ця команда, відверто кажучи, без суттєвих слабких місць. Загалом, Зоря – дуже сильний та хороший колектив.

Кадрова ситуація? У Ренана травма м’язів, він наразі відновлюється. Гру із Зорею також пропустить Махмутовіч, адже у нього перебір жовтих карток. Відповідно до наявних кадрових проблем і будемо вже щось вирішувати, формувати склад команди.

Чи будуть сюрпризи? Наразі не можу дати точну відповідь на це запитання. Розраховуємо на усіх хлопців, які готові грати. У день матчу стартовий склад стане відомий на загал", – резюмував Безсмертний в коментарі прес-службі "синьо-золотих".

До слова, матч проти луганців, який відбудеться сьогодні, 7 березня, буде дебютним для Анатолія Безсмертного на чолі львів'ян.

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