Безсмертний замінив Призетка та Калініченка на посаді тренера Полісся

Олександр Призетко та Максим Калініченко більше не тренуватимуть ФК Полісся.

Екс-тренер ФК Полтава знайшов нове місце роботи. Анатолій Безсмертний став головним тренером Полісся, повідомляється на сторінці клубу у facebook.

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Його попередниками були Олександр Призетко та Максим Калініченко.

Полісся виступає у Другій лізі, групи А. Після п’яти поєдинків житомирський клуб набрав лише шість очок та посідає восьму сходинку. У лідера групи Калуша – 10 залікових пунктів. В останньому турі Полісся на виїзді зіграло унічию із Буковиною.