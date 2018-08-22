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Безсмертний замінив Призетка та Калініченка на посаді тренера Полісся

21 серпня 22:45 370 Читать на русском
Безсмертний замінив Призетка та Калініченка на посаді тренера Полісся
Анатолій Безсмертний / Фото ФК Полтава

Олександр Призетко та Максим Калініченко більше не тренуватимуть ФК Полісся.

Екс-тренер ФК Полтава знайшов нове місце роботи. Анатолій Безсмертний став головним тренером Полісся, повідомляється на сторінці клубу у facebook.

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Його попередниками були Олександр Призетко та Максим Калініченко.

Полісся виступає у Другій лізі, групи А. Після п’яти поєдинків житомирський клуб набрав лише шість очок та посідає восьму сходинку. У лідера групи Калуша – 10 залікових пунктів. В останньому турі Полісся на виїзді зіграло унічию із Буковиною.

Друга ліга5 турБуковина (Чернівці)

Буковина - Полісся: Неділя 19 серпня 2018

Буковина
Матч завершено
2 : 2
Полісся
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Анатолій Безсмертний Анатолій Безсмертний Полісся Полісся Олександр Призетко Олександр Призетко Буковина - Полісся Максим Калініченко Максим Калініченко Друга ліга
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