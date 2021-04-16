"Ми дуже чекали цієї перемоги. Команда провела хорошу роботу. Саме робота стала головним фактором нашого успіху. Спочатку ми доходили до штрафного, але далі з'являвся якийсь страх. Після першого забитого гола команда заграла розкутіше, агресивніше.

Львів – Олександрія – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Ернест підвів нас у матчі з СК Дніпро-1, коли отримав червону картку. І Альваро, коли не забив пенальті Ворсклі. Вони все зрозуміли, обіцяли виправитися і зробили це. Я навіть здивувався, наскільки іноземці переживали ці невдачі. Навіть довелося їх заспокоювати.

Так, я здивувався, коли побачив склад Олександрії. Однак у них є десь 20 рівноцінних гравців, є можливості для ротації. Напевно, Олександрія все-таки поставила на кубковий матч.

Я зараз не дивлюся в таблицю. Ми просто готуємося до кожної гри. Графік у Львова важкий, проте і травмовані гравці поступово повертаються", – сказав Безсмертний у коментарі програмі "ТУР Online".

Нагадаємо, перемога над Олександрією дозволила Львову набрати 18 очок і піднятися на одинадцяту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

Львів сенсаційно переміг Олександрію та відірвався від зони вильоту