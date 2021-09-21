Відомий фахівець Анатолій Безсмертний очолив Вікторію, повідомляє офіційний сайт клубу з Миколаївки.

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У вівторок, 21 вересня, його було представлено команді. Подробиці угоди не розголошуються. Останньою командою Безсмертного був Львів, який він покинув 25 серпня. Окрім "синьо-золотих" 52-річний наставник встиг попрацювати з Полтавою, черкаським Дніпром, Сумами, Поліссям і ОПФК Черкащина.

Нагадаємо, дебютний сезон у Другій лізі Вікторія розпочинала під керівництвом Артема Радіонова, який очолював команду з Сумської області з 2015 року. Після п'ятиматчевої безвиграшної серії його було відправлено у відставку, а обов'язки головного тренера виконував Володимир Романенко.

До слова, після 9 турів Вікторія посідає у турнірній таблиці групи Б Другої ліги десяту сходинку, хоча перед стартом сезону стояло завдання підвищення у класі.

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