Екс-тренер "синьо-золотих левів" Анатолій Безсмертний спробує себе у ролі кризового менеджера у трясовині третього за силою дивізіону.

У вівторок, 21 вересня, Вікторія з Миколаївки отримає нового головного тренера. Ним стане колишній наставник Львова Анатолій Безсмертний, повідомляє Meta Ratings.

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Керівництво клубу вирішило довірити команду 52-річному наставнику – окрім нього розглядались також кандидатури Сергія Ковальця, Іллі Близнюка, Олега Федорчука і Василя Сачка.

Нагадаємо, дебютний сезон у Другій лізі Вікторія розпочинала під керівництвом Артема Радіонова, якого після п'ятиматчевої безвиграшної серії було відправлено у відставку. Наразі виконувачем обов'язків головного тренера є Володимир Романенко.

До слова, після 9 турів Вікторія посідає у турнірній таблиці групи Б Другої ліги десяту сходинку, хоча перед стартом сезону стояло завдання підвищення у класі. Останньою командою Безсмертного був Львів, який він покинув 25 серпня.

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