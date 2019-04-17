Безсмертний: Не проти побачити фінал Кубка України Інгулець – СК Дніпро-1

Головний тренер Полісся Анатолій Безсмертний розповів, кого хотів би бачити в фіналі Кубка України.

"Інгулець – добротна команда, і я б все-таки відніс його до фаворитів першої ліги. Перед колективом завжди ставляться серйозні цілі, і стабільність теж, скажу я вам, дуже велика справа. У Інгульця непоганий підбір виконавців. Упевнений, що дати бій Зорі він зможе.

СК Дніпро-1 – Шахтар: анонс матчу 1/2 фіналу Кубка України

Що стосується СК Дніпро-1, то у грі з таким суперником, як Шахтар, можна прекрасно розглянути свої сильні і слабкі сторони. Вважаю, і дніпряни можуть дати бій лідеру Прем'єр-ліги. Мене все ніяк не покидає думка про те, що у луганців і "гірників" десь так буде проскакувати недооцінка опонента. Можна зіграти і на цьому. Не варто забувати, що, судячи з усього, у СК Дніпро-1 буде колосальна підтримка з боку глядачів.

Фінал Інгулець – СК Дніпро-1 якось надто оригінально. Хоча я не проти такого розкладу. Фінал вийшов би супербойовим.

Інгулець – Зоря: анонс матчу 1/2 фіналу Кубка України

У Кубку України не раз траплялися сенсації, проте в цих парах я все-таки віддам перевагу Шахтарю і Зорі. "Гірники" будуть прагнути здобути черговий трофей, а для луганців це відмінний шанс почати Лігу Європи з групового раунду. Рахунок називати не стану, але скажу, що кожна з елітних команд переможе в один м'яч у важкій боротьбі", – сказав Безсмертний Команда 1.