СК Дніпро-1 без шансів програв Славії у першому матчі кваліфікації Ліги Європи. Про причини такого результату дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

Попри надії українських вболівальників, СК Дніпро-1 навіть у більшості не зміг нав'язати гідну конкуренцію празькій Славії. Однією з причин можна назвати відсутність головної вже екс-зірки – Артема Довбика, який перебрався до Жирони.

Дається взнаки і фактор невеликого досвіду Олександра Кучера, в якого розпочався другий сезон у його тренерській кар'єрі. Але куди важливішим є рівень гравців, який сильно просів у чемпіонаті України. Про те, як це можливо виправити, та інші цікавинки з матчу дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".