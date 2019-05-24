Безотосний може покинути Габалу цього літа

Голкіпер Габали Дмитро Безотосний підбив підсумки сезону 2018/19 та поділився планами щодо свого майбутнього.

"З огляду на те, що ми виграли Кубок Азербайджану, то сезон сміливо можна назвати одним з найкращих в історії клубу. У нас офіційно є трофей, і усвідомлювати це дуже приємно.

Габала Безотосного виграла Кубок Азербайджану

Зараз з сім'єю відпочиваю. Що стосується мого майбутнього в Габалі, то поки нічого сказати не можу (в Безотосного завершився контракт з Габалою – прим. "Футбол 24"). Мені нічого конкретного досі не казали.

Перший контакт буде з Габалою. Поки ні з ким не спілкувався. Якщо вирішать попрощатися зі мною, то подивлюся, де ще можна продовжити кар'єру. Якщо не буде достойного варіанта, то буду шукати собі нову команду в іншій країні", – сказав Безотосний в коментарі Azerisport.com.

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