Безотосний близький до повернення в Чорноморець

Досвідчений голкіпер Дмитро Безотосний може відновити свої виступи у складі одеської команди.

35-річний воротар разом з Чорноморцем проходить передсезонні збори.

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Підопічні Ангела Червенкова тренуються на базі в Совіньйоні. Безотосний може стати підсиленням для "моряків", які за підсумками минулого сезону вилетіли в Першу лігу. Окрім голкіпера, разом з гравцями Чорноморця тренується хавбек Констянтин Ярошенко.

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Дмитро Безотосний виступав за Чорноморець з 2011 по 2015 роки. Саме він був основним стражем воріт в команді Романа Григорчука, яка дісталася 1/16 Ліги Європи.