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Безотосний близький до повернення в Чорноморець

2 липня 15:17 1160 Читать на русском
Безотосний близький до повернення в Чорноморець
Дмитро Безотосний / Фото ФК Чорноморець

Досвідчений голкіпер Дмитро Безотосний може відновити свої виступи у складі одеської команди.

35-річний воротар разом з Чорноморцем проходить передсезонні збори.

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Підопічні Ангела Червенкова тренуються на базі в Совіньйоні. Безотосний може стати підсиленням для "моряків", які за підсумками минулого сезону вилетіли в Першу лігу. Окрім голкіпера, разом з гравцями Чорноморця тренується хавбек Констянтин Ярошенко.

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Дмитро Безотосний виступав за Чорноморець з 2011 по 2015 роки. Саме він був основним стражем воріт в команді Романа Григорчука, яка дісталася 1/16 Ліги Європи.

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Трансфери Перша ліга Констянтин Ярошенко Констянтин Ярошенко Чорноморець Чорноморець Дмитро Безотосний Дмитро Безотосний
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