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Беженар: Найголовніше для Динамо у матчі з Ренном – не програти початок зустрічі

25 жовтня 10:37 89 Читать на русском
Беженар: Найголовніше для Динамо у матчі з Ренном – не програти початок зустрічі
Сергій Беженар / Соцмережі

Екс-гравець Динамо та збірної України Сергій Беженар поділився очікуваннями від матчу киян проти Ренна у 3 турі Ліги Європи.

"Шанси на позитивний результат є завжди. І вони у Динамо, на мій погляд, досить непогані. Розцінюю шанси команд на майбутній матч як 50 на 50.

Думаю, функціонально Динамо готове до протистояння з Ренном. Найголовніше у виїзному поєдинку – не програти початок матчу, не пропустити.

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Якщо киянам вдасться на початку гри пристосуватися до гри господарів, вийде стримати їх натиск, то потім по ходу гри шанси для взяття воріт французів у підопічних Олександра Хацкевича обов'язково будуть.

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Не варто недооцінювати французьку команду, у Ренна досить хороший колектив, який грає. У Лізі Європи всі суперники Динамо досить амбітні і готові показати зуби", – цитує Беженара Команда №1.

Ліга Європи3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо: Четвер 25 жовтня 2018

Ренн
Матч завершено
1 : 2
Динамо
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Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Ренн - Динамо
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