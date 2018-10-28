Екс-гравець Динамо та збірної України Сергій Беженар поділився очікуваннями від матчу киян проти Ренна у 3 турі Ліги Європи.

"Шанси на позитивний результат є завжди. І вони у Динамо, на мій погляд, досить непогані. Розцінюю шанси команд на майбутній матч як 50 на 50.

Думаю, функціонально Динамо готове до протистояння з Ренном. Найголовніше у виїзному поєдинку – не програти початок матчу, не пропустити.

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Якщо киянам вдасться на початку гри пристосуватися до гри господарів, вийде стримати їх натиск, то потім по ходу гри шанси для взяття воріт французів у підопічних Олександра Хацкевича обов'язково будуть.

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Не варто недооцінювати французьку команду, у Ренна досить хороший колектив, який грає. У Лізі Європи всі суперники Динамо досить амбітні і готові показати зуби", – цитує Беженара Команда №1.