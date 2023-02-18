Ньюкасл поступився Ліверпулю в рамках 24-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Найцікавіші події звітного матчу відбулися за перші 22 хвилини. Спочатку гольову засуху перервав Дарвін Нуньєс, який не забивав в АПЛ понад три місяці. Дуже швидко Гакпо подвоїв перевагу "червоних". Нідерландець відзначається другий тур поспіль.

Ліверпуль переграв Ньюкасл на виїзді в матчі АПЛ за 6 очок – вилучення провокує сенсаційний камбек легенди Києва

А на 22-й хвилині Нік Поуп зруйнував усі надії Ньюкасла на камбек. Голкіпер далеко за межами штрафного зіграв руками – пряма червона картка. Відтак, "сороки" продовжили безвиграшну серію до чотирьох матчів, але поки ще перебувають в зоні ЛЧ. Натомість Ліверпуль піднявся на 8-ме місце.