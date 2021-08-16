Без сумніву, ключовий епізод зустрічі трапився вже на 16-й хвилини, коли голкіпер Райо Вальєкано залишив свою команду в меншості.

Барселона з дублем Брейтвейта переграла Реал Сосьєдад – Депай віддав асист у дебютному матчі за "блаугранас"

Люка Зідан помилився на виході й програв боротьбу за м'яч Ідрісі. Француз вирішив схитрувати і притримав форварда, щоб знову дістатися до м'яча. Зідан-молодший, вочевидь, забув, що на матчі працює VAR, і жодні порушення не залишаться без уваги. Але арбітр і без технології все бачив – червона голкіперу і пенальті.

Севілья, отримавши таку перевагу, без проблем довела справу до розгрому новачка елітного дивізіону.