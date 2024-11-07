"Підопічні Івана Юріча не йдуть проти нього, але ця команда здається бездушною. Вони б'ють м'яч уперед, не вірячи в те, що роблять. Тренер, у свою чергу, не може знайти спільну мову з гравцями. Чи можна все це продовжувати, враховуючи ці факти? Оцінка Юрічу – 5".

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Артем Довбик з'явився на полі на 55-й хвилині, але нічим не запам'ятався. "Він зробив усе, що міг; кілька разів зустрівся з м'ячем і зробив кілька передач. Потім йому довелося піти в небуття, як і всім іншим. Оцінка – 5,5", – зазначає Voce Giallorossa.

Конкурент українського форварда Ельдор Шомуродов, який вийшов на поле в стартовому складі, отримав 5 балів із характеристикою: "Мало допомагає та робить занадто багато помилок. Поганий матч".

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