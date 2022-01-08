Кубок Англії, 1/32 фіналу

Свіндон Таун – Манчестер Сіті – 1:4

Голи: Маккьорді, 78 – Сілва, 14, Жезус, 28, Гюндоган, 59, Палмер, 82

Нереалізований пенальті: Жезус, 62

Манчестер Сіті без Зінченка та Гвардіоли влаштував розгром у Кубку Англії

Тренерський штаб Хосепа Гвардіоли виставив на звітний матч бойовий склад. Не дивно, що представник четвертого дивізіону не вистояв. Свіндон лише раз спромігся відповісти на чотири голи "містян". Особливої уваги вартий удар зі штрафного від Ілкая Гюндогана.