Бездарний промах Гладкого у відеоогляді матчу Чорноморець – Львів – 2:0
19:38 - Читать на русском
Чорноморець обіграв Львів в рамках 13-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Команда Романа Григорчука дочекалася матчів з прямими конкурентами в боротьбі за виживання й почала набирати очки. Слідом за Минаєм одесити обіграли ще й Львів. Перший тайм матчу не був багатим на моменти, але після перерви ситуація змінилася. Олександр Гладкий втратив розкішний шанс забити дебютний гол у сезоні.
Чорноморець впевнено обіграв Львів, здобувши дебютну домашню перемогу в УПЛ – одесити вибралися з дна таблиці
Зрештою, Чорноморець спокійно довів справу до перемоги і покинув останню сходинку, набравши 9 очок (13 місце). Львів зі стількома ж пунктами в активі опустився на 14 позицію.
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