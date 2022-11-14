Чорноморець обіграв Львів в рамках 13-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Команда Романа Григорчука дочекалася матчів з прямими конкурентами в боротьбі за виживання й почала набирати очки. Слідом за Минаєм одесити обіграли ще й Львів. Перший тайм матчу не був багатим на моменти, але після перерви ситуація змінилася. Олександр Гладкий втратив розкішний шанс забити дебютний гол у сезоні.

Чорноморець впевнено обіграв Львів, здобувши дебютну домашню перемогу в УПЛ – одесити вибралися з дна таблиці

Зрештою, Чорноморець спокійно довів справу до перемоги і покинув останню сходинку, набравши 9 очок (13 місце). Львів зі стількома ж пунктами в активі опустився на 14 позицію.