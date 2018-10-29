toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ДИНАМО - ЛЬВІВ ВІШАЙ ШРІВАДДАНАПРАБХА

Безбородько вражений власним голом у ворота Маріуполя

19:37 182 Читать на русском
Безбородько вражений власним голом у ворота Маріуполя
Денис Безбородько / Фото: соцмережі

Нападник чернігівської Десни Денис Безбородько поділився враженнями від матчу проти Маріуполя, в якому він дублем приніс своїй команді перемогу.

"Нечасто забиваю два м'ячі в одному матчі, та ще й на рівні УПЛ. Однак довго зациклюватися на цьому не можна, тому що за дві доби гра з Зорею в Кубку.

Безбородько відзначився шедевральним голом у воротах Маріуполя

Перший гол? Бив у дальній кут, але, чесно кажучи, не думав, що потраплю саме в ту точку, куди влетів м'яч.

Перша думка? Точно не пам'ятаю ... Ну, був ошелешений, подумав: "Невже це я?", – сказав Безбородько офіційному сайту УПЛ.

Шевченко назвав легіонерів, які отримають виклик у збірну України на матч проти Словаччини

Україна13 тур

Десна - Маріуполь: Субота 27 жовтня 2018

Десна
Матч завершено
2 : 0
Маріуполь
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Десна Десна Денис Безбородько Денис Безбородько Десна - Маріуполь
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
3
хв
Бертон Альбіон
21:45
Ноттінгем Форест
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук