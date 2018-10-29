Безбородько вражений власним голом у ворота Маріуполя

Нападник чернігівської Десни Денис Безбородько поділився враженнями від матчу проти Маріуполя, в якому він дублем приніс своїй команді перемогу.

"Нечасто забиваю два м'ячі в одному матчі, та ще й на рівні УПЛ. Однак довго зациклюватися на цьому не можна, тому що за дві доби гра з Зорею в Кубку.

Безбородько відзначився шедевральним голом у воротах Маріуполя

Перший гол? Бив у дальній кут, але, чесно кажучи, не думав, що потраплю саме в ту точку, куди влетів м'яч.

Перша думка? Точно не пам'ятаю ... Ну, був ошелешений, подумав: "Невже це я?", – сказав Безбородько офіційному сайту УПЛ.

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